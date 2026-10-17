«Потери одинаковые»: Тренер Шаронов оценил шансы «Динамо» и ЦСКА в дерби
Футболист Шаронов: в матче «Динамо» и ЦСКА нет фаворита
Экс-наставник «Динамо» Роман Шаронов прокомментировал предстоящую встречу 11-го тура РПЛ сезона-2026/27 между «бело-голубыми» и «армейцами».
В беседе с Metaratings.ru Шаронов отметил, что в матче могут не сыграть все защитники «Динамо»: форма Рубенса и Осипенко вызывает вопросы. Кроме того, он указал, что в составе ЦСКА готовы не все футболисты.
«Потери перед этим матчем одинаковые с обеих сторон. Нас ждёт интересная игра. В этом я не сомневаюсь. Важно, как команды сыграют в переходных фазах при потере мяча. Обе команды играют вертикально. И каждая из них грамотно реагирует на потери. Не могу назвать фаворита в этой игре. Его просто нет», — сказал Роман Сергеевич.После десяти туров РПЛ сезона-2026/27 «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице с 22 очками. ЦСКА также набрал 22 очка и располагается на второй строчке.