«Потери одинаковые»: Тренер Шаронов оценил шансы «Динамо» и ЦСКА в дерби

17 октября 2026, 21:02

Футболист Шаронов: в матче «Динамо» и ЦСКА нет фаворита

Фото: Istock/NiseriN

Экс-наставник «Динамо» Роман Шаронов прокомментировал предстоящую встречу 11-го тура РПЛ сезона-2026/27 между «бело-голубыми» и «армейцами».





В беседе с Metaratings.ru Шаронов отметил, что в матче могут не сыграть все защитники «Динамо»: форма Рубенса и Осипенко вызывает вопросы. Кроме того, он указал, что в составе ЦСКА готовы не все футболисты.

«Потери перед этим матчем одинаковые с обеих сторон. Нас ждёт интересная игра. В этом я не сомневаюсь. Важно, как команды сыграют в переходных фазах при потере мяча. Обе команды играют вертикально. И каждая из них грамотно реагирует на потери. Не могу назвать фаворита в этой игре. Его просто нет», — сказал Роман Сергеевич.