Червиченко назвал условие победы «Краснодара» перед «Зенитом»

Фото: iStock/Rost-9D
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о том, что Краснодар» может обыграть «Зенит» в случае, если сможет перебороть в себе провинциальность.
«Зенит» будет посильнее и укрепился, а у «Краснодара» ослаблена позиция вратаря. Но в этой ситуации краснодарцы могут огрызнуться и выиграть. Шансы у них очень неплохие. Если «Краснодар» переборет в себе провинциальность, которая его не пускает на первую строчку, то им по силам выиграть», — заявил в беседе с Metaratings.ru Червиченко.
Напомним, матч за Суперкубок России по футболу состоится в Волгограде в эту субботу, 13 июля.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что «Краснодар» сыграннее «Зенита», а потому у первых шансов выиграть Суперкубок выше.
Читайте также:
Колосков объяснил преимущество «Краснодара» перед «Зенитом»
Булыкин назвал фаворита Суперкубка России
Колосков назвал спортсмена, за которым будущее футбола
Мелисса Тимофеева