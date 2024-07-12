Колосков объяснил преимущество «Краснодара» перед «Зенитом»

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что «Краснодар» сыграннее «Зенита», а потому у первых шансов выиграть Суперкубок выше.
«Краснодар» сыграннее «Зенита». В Санкт-Петербурге сейчас много новых игроков, они только притираются друг к другу. Мне кажется, в «Зените» сейчас есть организационная напряжённость. У «Краснодара» более предсказуемая игра. Это не значит, что они выиграют. Просто, с моей точки зрения, у «Краснодара» больше шансов на победу», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Колосков.
Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что «Зенит» является фаворитом Суперкубка России. При этом он признался, что ожидает яркой игры в матче «Зенита» и «Краснодара».
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