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Колосков объяснил преимущество «Краснодара» перед «Зенитом»

12 июля 2024, 17:31
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что «Краснодар» сыграннее «Зенита», а потому у первых шансов выиграть Суперкубок выше.


«Краснодар» сыграннее «Зенита». В Санкт-Петербурге сейчас много новых игроков, они только притираются друг к другу. Мне кажется, в «Зените» сейчас есть организационная напряжённость. У «Краснодара» более предсказуемая игра. Это не значит, что они выиграют. Просто, с моей точки зрения, у «Краснодара» больше шансов на победу», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что «Зенит» является фаворитом Суперкубка России. При этом он признался, что ожидает яркой игры в матче «Зенита» и «Краснодара».

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#футболист
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Подмосковные пловцы-юниоры завоевали ещё две медали первенства России
12 июля 2024, 13:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Ещё две золотые медали выиграли представители Московской области на первенстве России по плаванию среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Высшую награду завоевала подмосковная спортсменка Дарья Рогожинова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Это её третья золотая медаль на этом первенстве. Ранее Дарья пришла первой на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем среди юниорок 16-18 лет», — отмечается в сообщении.
Золотую медаль выиграл также пловец из Подмосковья Герман Зажирский в заплыве на 100 метров в стиле баттерфляй. Ранее Герман завоевал серебряную медаль первенства в заплыве баттерфляем на 200 метров.

Всего на счету подмосковной команды восемь наград — пять золотых медалей, две серебра и одна бронза.

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Митрофанов назвал оптимальный срок контракта с тренером сборной РФ
11 июля 2024, 18:39

Фото: iStock/thomas-bethge

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал оптимальный срок действия полномочий тренера сборной России 4 года.
По его словам, если речь идёт об участии в турнире, то срок контракта с тренером может быть сокращён до 2 лет. Он отметил и обязанности человека на этой должности, которые заключаются в подготовке команды на будущее, предъявление требований по игрокам, формировании состава команды.

Клубы должны понимать, кого РФС хочет видеть в сборной, в какой футбол мы хотим играть.

«Тренер должен понимать, что после первой ошибки его не уволят. Зачем ему эти переезды и отсутствие отпусков? И РФС должен понимать перспективу. Мы обсуждали срок 4-6 лет, и учитывая, что у нас очень хорошая коммуникация и нет противоречий, в том числе в переговорах, приняли решение, что 4 года — срок оптимальный», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Митрофанов.

Ранее сообщалось, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой.

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#футбол
#контракт
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Булыкин назвал фаворита Суперкубка России
Булыкин назвал фаворитом «Зенит»
11 июля 2024, 18:29

Фото: iStock/mel-nik

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что «Зенит» является фаворитом Суперкубка России.
При этом он признался, что ожидает яркой игры в матче «Зенита» и «Краснодара».

«Жду яркий и эмоциональный матч, всё-таки это игра за трофей. Конечно, «Зенит» — фаворит, но уверен, «Краснодар» сможет дать бой. Им есть что доказывать. Понятно, у «Зенита» есть бразильцы, плюс они сделали мощные трансферы этим летом. Игра должна получиться яркой. Болельщикам точно понравится», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы.

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Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Тарасенко
11 июля 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов заявил, что пребывает в шоке в связи со смертью тренера команды Андрея Тарасенко.
«Андрей Владимирович — это профессионал своего дела, хороший тренер и человек. Я не могу поверить, что так бывает. Выражаю соболезнования родным и близким. Очень жаль. Я в таком шоке», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Белоусов.

Андрей Тарасенко с этого года занимал должность тренера по развитию команды. Его сын нападающий «Детройт Ред Уингз», двукратный обладатель Кубка Стэнли — Владимир Тарасенко.

Ранее стало известно о том, что в возрасте 96 лет умер лучший друг советского барда Владимира Высоцкого и известный золотопромышленник Вадим Туманов.

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#тренер
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#хоккей
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Стало известно об интересе «Балтики» Зориным и Мелешиным
11 июля 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

«Балтика» проявляет большую заинтересованность к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину, а также нападающим Павлом Мелешиным.
Как пишет Metaratings.ru, ситуация с Зориным определится тогда, когда «Спартак» решит вопрос с хавбеком Эсекьелем Барко. Что касается Мелешина, то здесь также высока вероятность того, что футболист уйдёт в аренду, однако пока «Спартак» не ведёт переговоров по нему.

Напомним, что Зорин является воспитанником академий ЦСКА и «Спартака», а Мелешин провёл 15 игр в составе минского «Динамо».

Ранее Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы. При этом, по его мнению, в Англии также играют футболисты высокого класса, однако не все они в необходимой форме.

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Спидскейтеры из Подмосковья завоевали три медали международного турнира
11 июля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по спидскейтингу на параболическом треке, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали по итогами многоборья завоевали представительницы Подмосковья Виктория Ручейкова и Маргарита Ручейкова. Виктория показала лучшие результаты в пятикилометровой гонке с выбыванием и в пятикилометровой гонке на очки, а также в дисциплине «трек 200 метров тайм-триал». А Маргарита пришла первой в тайм-триале на треке 200 метров и на треках 1000 и 500 метров», — говорится в сообщении.
А бронзовую награду в копилку подмосковной сборной положила Марина Шестерикова, которая пришла второй в гонке на очки на 3 километра и третьей — на треках 500 и 1000 метров.

Соревнования проходили в белорусском городе Солигорск, участие в них приняли свыше 160 спортсменов из восьми стран.

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#московская область
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В Московской области пройдут масштабные соревнования по вейкборду
11 июля 2024, 16:40

Фото: iStock / MaximFesenko

С 1 по 5 августа в Подмосковье состоятся первый этап Кубка России по вейкборду-электротяге и всероссийские соревнованиях FWP games 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Этап Кубка России соберёт сильнейших спортсменов страны. Соревнования пройдут в Дзержинском городском округе на территории вейк-парка FWP. Представители этой зрелищной дисциплины будут состязаться в категориях «вейкборд Open мужчины» и «вейкборд Open женщины», – отметили в министерстве.
Для участия в соревнованиях нужно до 20 часов 3 августа пройти регистрацию CONTEST на сайте. Подробнее о них можно узнать по ссылке.

Награды соревнований FWP games 2024 оспорят награды в разных возрастных группах. Подробнее с программой турнира можно познакомиться по ссылке.

Как подчеркнули в ведомстве, соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
#московская область
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#соревнования
#дзержинский
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Подмосковные пловцы завоевали четыре медали первенства России
11 июля 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта Подмосковья.
В копилке сборной региона – золото, два серебра и бронза. Так, Дарья Рогожинова финишировала первой на дистанции 200 м баттерфляем среди юниорок 16-18 лет.

Серебряными призёрами стали Анатолий Гусенков на дистанции 200 м комплексным плаванием и Герман Зажирский на 200-метровке баттерфляем.

Бронзу команде принёс Виталий Нечаев, который финишировал третьим на дистанции 200 м баттерфляем.

Первенство России проходит с 8 по 12 июля в Обнинске Калужской области. В этом году в нём участвуют 920 спортсменов из 60 регионов. На соревнованиях разыграют 42 комплекта наград.

Как отметили в министерстве, турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#плавание
#первенство
#россия
#спортсмены
#соревнования
#подмосковье
#московская область
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ОКР выплатил компенсации недопущенным к Олимпийским играм спортсменам
Гендир ОКР Сенглеев: недопущенным к ОИ-2024 спортсменам выплачены компенсации
11 июля 2024, 13:50

Фото: IStock/Pablo Utrilla

Олимпийский комитет России выплатил компенсации спортсменам, не получившим возможности выступить на Олимпийских играх в Париже, заявил РИА Новости генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.
В общей сложности компенсации коснулись 245 спортсменов. В это число входят те, кому Международный олимпийский комитет отказал в участии в ОИ-2024 ни в качестве российских спортсменов, ни в нейтральном статусе.
«Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — сказал он.

Олимпиада 2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. От России на ней будет всего 16 участников, прошедших строгий отбор комиссии. Российские спортсмены также не пригашены на церемонию открытия игр.

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