Кучаев ответил, считает ли он себя ментальным лидером «Ростова»
Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал о своей роли в команде.
Как пишет «РБ Спорт», ранее спортивный директор клуба Алексей Рыскин охарактеризовал игрока как ментального лидера коллектива.
«Я стараюсь помочь, насколько могу. (...) Я (...) в «Ростове» очень вырос ментально...» — сказал Кучаев.По поводу капитанской повязки футболист отметил, что это было решение тренера и руководства. Наставник однажды, по словам спортсмена, спросил, готов ли он возглавить команду. Кучаев тогда ответил утвердительно.