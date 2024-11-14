Червиченко резко раскритиковал расходы РФС на приглашение сборной Брунея

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за расходы на приглашение команды Брунея на предстоящий товарищеский матч сборной России.
«Это выглядит как дурость полнейшая. Ребята из Брунея — не самой бедной страны — нажили денег просто замечательно. Великолепная работа. Почему к ним не поехали? Это было бы ещё глупее — тащиться за тридевять земель, чтобы попасть под очередное стихийное бедствие», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Червиченко.
Напомним, товарищеский матч сборных России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре.
Ранее бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина заявил, что необходимо ликвидировать VAR. Так он прокомментировал возможное решение Международной федерации футбола позволить тренерам оспаривать решения судей VAR.
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