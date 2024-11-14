Джанашия назвал «Динамо» нестабильной командой

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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия заявил, что московское «Динамо» обладает хорошими профессиональными футболистами, однако игра у команды нестабильна.
«В «Динамо» очень хорошие футболисты. Но я не могу понять, что творится внутри команды. По составу «Динамо» – один из лидеров нашего чемпионата. Но «Динамо» – нестабильная команда. Пропускает два, забивает три. Непонятно, что творится с «Динамо». Команда играет здорово, показывает хороший футбол. Но в обороне у них творится что-то непонятное», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Джанашия.
Ранее главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что в матче 15-го тура РПЛ против московского «Спартака» его больше всего расстроили моменты неверного прессинга со стороны его команды.
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