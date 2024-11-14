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Джанашия назвал «Динамо» нестабильной командой

Фото: iStock/Pixfly

Фото: iStock/Pixfly

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия заявил, что московское «Динамо» обладает хорошими профессиональными футболистами, однако игра у команды нестабильна.


«В «Динамо» очень хорошие футболисты. Но я не могу понять, что творится внутри команды. По составу «Динамо» – один из лидеров нашего чемпионата. Но «Динамо» – нестабильная команда. Пропускает два, забивает три. Непонятно, что творится с «Динамо». Команда играет здорово, показывает хороший футбол. Но в обороне у них творится что-то непонятное», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Джанашия.

Ранее главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что в матче 15-го тура РПЛ против московского «Спартака» его больше всего расстроили моменты неверного прессинга со стороны его команды.

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#тренер
#футбол
#рпл
#спорт
Тедеев назвал огорчившие его моменты в игре со «Спартаком»
14 ноября 2024, 14:33

Фото: iStock/Dziurek

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что в матче 15-го тура РПЛ против московского «Спартака» его больше всего расстроили моменты неверного прессинга со стороны его команды.
«Меня мои футболисты раздражать никак не могут, меня расстраивало то, что у нас совсем не получался прессинг в первом тайме. Во втором тайме эпизодами у нас получилось это лучше. Несмотря на то, что мы пропустили во втором тайме больше, чем в первом, я больше доволен второй половиной игры. Она эпизодически была той, которую мы хотим видеть от игроков», — пояснил в беседе с Газета.ру Тедеев.

До этого бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказывал мнение о том, что «Спартак» в результате РПЛ займёт 4-5ое место, в то время как у «Акрона» задача просто закрепиться в премьер-лиге.

«Спартак» займёт почётное четвёртое-пятое место. У «Акрона» задачами являются остаться в РПЛ, закрепиться в середине турнирной таблицы. «Спартаку» каждый год ставят максимальные цели, такие, как занять первое место, но надо чем-то их подкреплять. Они хотят всех удивить, и они удивляют. Раньше люди как-то удивлялись, а сейчас уже нет», – комментировал в беседе с Metaratings.ru Канчельскис.

Ранее экс-футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что в нынешнем сезоне РПЛ нет явного фаворита.

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#рпл
#игры
#футболист
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Спортсменки из Подмосковья примут участие в Кубке Международной лиги клубного биатлона
14 ноября 2024, 14:28

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Кубке Международной лиги клубного биатлона, который пройдет в Ханты-Мансийске 16-17 ноября 2024 года, Московскую область представят пять спортсменок, входящих в состав четырёх смешанных команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия Халили будет выступать с Каримом Халили, Даниилом Серохвостовым и Викторией Сливко в «ПрофиИнски». Кристина Резцова и Полина Шевнина из Лыжного клуба Наседкина присоединятся к Эдуарду Латыпову и Александру Поварницыну. Анастасия Зырянова из Воробьёв составит команду с Романом Ерёминым, Иваном Колотовым и Анной Григорьевой. Анастасия Зенова из Стальных Барсов объединится с Евгением Емерхоновым, Ильназом Мухамедзяновым и Любовью Калининой.

Турнир включает мужской и женский масс-старты и смешанную эстафету. Трансляции будут доступны на Матч ТВ и Матч Арена.

Расписание:

16 ноября:

  • 10:00 (мск) — мужской масс-старт
  • 12:30 (мск) — женский масс-старт

17 ноября:

  • 12:00 (мск) — смешанная эстафета.

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#биатлон
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#соревнования
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Деменко заявил об отсутствии в РПЛ фаворита
14 ноября 2024, 14:23

Фото: iStock/master1305

Экс-футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что в нынешнем сезоне РПЛ нет явного фаворита.
«Смотришь чемпионат России, и нет явного фаворита. Тот же «Краснодар», лидер, играет с «Крыльями Советов». Ведёт, игра дается, но мы видели последние десять минут, где «Крылья» забили мяч. Находящиеся внизу таблицы команды бьются изо всех сил за выживание, а коллективы, которые над ними, могут опуститься на их место после 1-2 неудачных встреч. Такая же ситуация и в верхней части таблицы», — пояснил в беседе с Газета.ру Деменко.

А главный тренер сборной Брунея Винисиус Соарес охарактеризовал сборную России как сильную команду, футболисты которой обладают высокой техничностью.

«Сборная России –сильная команда, игроки которой выделяются техничностью, физическими данными. Это хорошо подготовленная команда. Матч против сборной России – это большое и важное событие не только для нашей команды, но и для страны в целом. В матче против российской сборной футболисты Брунея смогут многому научиться и повысить своё мастерство», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Соарес.

Ранее клуб «Локомотив» резко осудил интервью Артема Дзюбы, назвав его нарушением этики и дискредитацией Российской Премьер-Лиги.

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#тренер
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В Кашире наградили победителей и призёров Спартакиады допризывной молодежи
14 ноября 2024, 14:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Награждение победителей и призеров Спартакиады допризывной молодежи «Вместе с ГТО!» провели в спортзале дворца спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в среду, 13 ноября, церемония состоялась перед началом муниципального этапа соревнований по баскетболу среди сборных средних школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«За первое место на Спартакиаде грамоту администрации округа и кубок победителя получила команда школы №3. Награду за второе место вручили команде школы №1, а за завоёванное третье место наградили сборную школы №2», — говорится в сообщении.
Кроме того, были вручены награды за достижения в личном первенстве. Медаль и грамоту за первое место по подтягиванию среди учеников десятых классов получил Максим Овчинников из школы №1. А за первое место в беге на 1000 метров и беге на 30 метро, а также за второе место по подтягиванию среди учеников одиннадцатых классов награды получил Роман Карасёв из школы-интерната.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#гто
#спорт
#молодёжь
#школьники
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Команда из Клина стала призёром соревнований по управлению дронами
14 ноября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Клинская команда «Школа Дронов» заняла второе место на региональных соревнованиях по управлению беспилотниками «Полигон 77», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Соревнования проводились в пять этапов: разведка на БПЛА, маневрирование на воздушной системе, работа с компьютерным симулятором, гонка наземных роботов и проверка теоретических знаний. Представители Клина одержали победы на этапах «Разведка» и «Киберквиз» и заняли второе место в общекомандном зачёте», — говорится в сообщении.
Всего в соревнованиях «Полигон 77» приняли участие десять команд из Московской области. Площадкой турнира стала территория столичного индустриального парка «Руднево».

Отмечается, что «Школа Дронов» была открыта на базе Дома детского творчества открылась в Клину два месяца назад. Участие в соревнованиях помогло молодой команде набраться опыта.

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#клин
#соревнования
#спорт
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Подмосковные тхэквондисты взяли 26 медалей чемпионата и первенства России
14 ноября 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, четыре серебряные и пятнадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В чемпионате и первенстве России принимали участие 40 спортсменов из Московской области. Золотые медали завоевали Кристина Блинкова, Илья Фалин, Александра Журова, Алина Старожилова, Дмитрий Илюшкин, Елизавета Пикалова и Климова Ксения», — говорится в сообщении.
Серебро в копилку подмосковной сборной принесли Полина Барабаш, Александра Щедринская, Ольга Котенко и Анастасия Манафова. А бронзовые награды завоевали София Барциц, Антон Цыганенко, Юлия Береговская, Тимофей Федосов, Ильфар Биккулов, Полина Ус, Георгий Васильев, Тимофей Трофименко, Юлия Дмуховская, Виталий Силка, Даниил Инамов, Дарья Новикова, Егор Марков, Полина Низовкина и Михайлов Александр.

Кроме того, состоялись Всероссийские соревнования по тхэквондо, на них спортсмены из Московской области завоевали более 50 медалей различного достоинства.

Турниры проводились в Москве с 6 по 10 ноября, их участниками стали 1900 спортсменов из 50 российских регионов.

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#спорт
#чемпионат россии
#первенство
#минспорта мо
#московская область
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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали пять медалей на чемпионате России
14 ноября 2024, 09:36

Фото: istockphoto / Natalia Kirsanova

Представители Московской области выиграли одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате России по тхэквондо, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Милана Бекулова стала чемпионкой страны в весовой категории до 46 кг. Полина Хан, выступавшая в категории до 73 кг, заняла третье место среди женщин.

Карим Рамазанов завоевал серебряную награду в весе до 80 кг среди мужчин. Павел Койко принёс бронзовую медаль в командный зачёт спортсменов из Московской области в весовой категории свыше 87 кг. Идар Багов занял третье место в весе до 63 кг.

Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин проходил в Нальчике с 5 по 11 ноября.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#чемпионат россии
#медаль
#соревнования
#победители
#подмосковье
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«Локомотив» резко осудил высказывания Дзюбы в адрес клуба
ФК «Локомотив» обвинил Дзюбу в нарушении этики и дискредитации РПЛ
14 ноября 2024, 01:30

Фото: iStock/FotografieLink

Клуб «Локомотив» резко осудил интервью Артема Дзюбы, назвав его нарушением этики и дискредитацией Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В заявлении, опубликованном в Telegram-канале клуба, указано, что подобные высказывания подрывают спортивную и деловую этику и проявляют неуважение к российскому футбольному сообществу.
Интервью, размещенное на «Матч ТВ», вызвало возмущение «Локомотива». Дзюба в нем заявил, что не пожмет руку тренеру Михаилу Галактионову, упомянул конфликт между тренером и гендиректором клуба, а также рассказал о существовании «группировок» в команде, где, по его словам, «творятся ужасные вещи».

Клуб считает недопустимой публикацию такого содержания на ресурсах, сотрудничающих с РПЛ, поскольку это дискредитирует организацию и её клубы.

«Локомотив» также выразил удивление тем, что интервью вышло в эфире «Матч ТВ», и отметил комментарий заместителя генпродюсера канала, который назвал интервью легендарным успехом спортивной журналистики.

Дзюба играл за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024 года, а с сентября выступает за тольяттинский «Акрон».

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#конфликт
#матч
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#интервью
#рпл
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Профессор Леднев заявил о важности обеспечения доступности спортшкол для детей
13 ноября 2024, 19:43

Фото: iStock/Angela940

Вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявил о том, что очень важно обеспечить детям доступности спортивных школ.
Он подчеркнул, что сделать это может государство.

«Это задача государства обеспечить всем необходимым спортивные школы. Не должно быть никаких пожертвований, взносов и поборов. Закупка инвентаря – это задача школы. Достойная зарплата тренера – задача школы. Государственные органы власти должны это обеспечить. Возможно, могут быть смешанные каналы финансирования детской спортивной школы. Возможно, будут спонсоры и меценаты. Но спонсоры и меценаты — это дело добровольное», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Леднев.

А бывший капитан хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов призвал драфтовать игроков из школ, не принадлежащих клубам КХЛ.

«Я считаю, что если делать драфт, то нужно выбирать игроков из школ, которые не принадлежат клубам КХЛ. У нас много школ, у которых нет даже выхода в ВХЛ. Там множество талантов, которые остаются без внимания скаутов. Вот таких ребят и нужно драфтовать. Нужно охватывать все регионы, искать таланты. Если с ними хорошо поработать, то они усилят КХЛ», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Ранее Никита Щитов заявил, что периодически спады происходят у всех. Так он объяснил тот факт, что СКА проиграли пять матчей подряд.

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#государство
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