Тедеев назвал огорчившие его моменты в игре со «Спартаком»

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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что в матче 15-го тура РПЛ против московского «Спартака» его больше всего расстроили моменты неверного прессинга со стороны его команды.
«Меня мои футболисты раздражать никак не могут, меня расстраивало то, что у нас совсем не получался прессинг в первом тайме. Во втором тайме эпизодами у нас получилось это лучше. Несмотря на то, что мы пропустили во втором тайме больше, чем в первом, я больше доволен второй половиной игры. Она эпизодически была той, которую мы хотим видеть от игроков», — пояснил в беседе с Газета.ру Тедеев.
До этого бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказывал мнение о том, что «Спартак» в результате РПЛ займёт 4-5ое место, в то время как у «Акрона» задача просто закрепиться в премьер-лиге.
«Спартак» займёт почётное четвёртое-пятое место. У «Акрона» задачами являются остаться в РПЛ, закрепиться в середине турнирной таблицы. «Спартаку» каждый год ставят максимальные цели, такие, как занять первое место, но надо чем-то их подкреплять. Они хотят всех удивить, и они удивляют. Раньше люди как-то удивлялись, а сейчас уже нет», – комментировал в беседе с Metaratings.ru Канчельскис.
Ранее экс-футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что в нынешнем сезоне РПЛ нет явного фаворита.
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