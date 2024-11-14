Экс-арбитр ФИФА Сухина призвал убрать VAR

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Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина заявил, что необходимо ликвидировать VAR.
Так он прокомментировал возможное решение Международной федерации футбола позволить тренерам оспаривать решения судей VAR.
Ранее экс-футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что в нынешнем сезоне РПЛ нет явного фаворита.
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«Насколько это хорошее решение, мы поймём, когда увидим вживую. Нечто похожее происходит в Медиалиге. Нововведения в футболе всегда воспринимаются достаточно тяжело. Если введут, посмотрим, как это будет работать и насколько это пойдёт на пользу футболу. Эксперимент есть эксперимент. А так, конечно, VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу», — отметил в беседе с Metaratings.ru Сухина.
Ранее экс-футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что в нынешнем сезоне РПЛ нет явного фаворита.
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Мелисса Тимофеева