Червиченко: Воробьёв точно поможет «Спартаку», он лучше Гарсии и Угальде
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе в столичный клуб нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва. Об этом пишет Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что «Спартак» намерен купить 28-летнего нападающего за четыре миллиона евро. «Локомотив» же готов продать Воробьёва за шесть миллионов евро.
Червиченко считает, что Воробьёв предпочтительнее Гарсии или Угальде. По его мнению, не стоит торговаться с «Локомотивом» — лучше сразу отдать шесть миллионов за спортсмена.
«Воробьёв точно поможет «Спартаку», но всё зависит от того, кто будет с ним рядом. Если с тобой играют такие мастера, как был Титов, то станет намного проще, а выгрызать мяч, позицию и ещё умудряться забить — это другая история», — добавил бывший президент «Спартака».
С лета 2024 года нападающий, воспитанный в системе «Краснодара», выступает за «железнодорожников». В сезоне 2025/26 годов Воробьёв принял участие в 26 матчах Российской Премьер-лиги, где забил десять голов и отдал шесть результативных передач.