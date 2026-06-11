Червиченко: Воробьёв точно поможет «Спартаку», он лучше Гарсии и Угальде

11 июня 2026, 16:48

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе в столичный клуб нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва. Об этом пишет Metaratings.ru.





Ранее стало известно, что «Спартак» намерен купить 28-летнего нападающего за четыре миллиона евро. «Локомотив» же готов продать Воробьёва за шесть миллионов евро.



Червиченко считает, что Воробьёв предпочтительнее Гарсии или Угальде. По его мнению, не стоит торговаться с «Локомотивом» — лучше сразу отдать шесть миллионов за спортсмена.





«Воробьёв точно поможет «Спартаку», но всё зависит от того, кто будет с ним рядом. Если с тобой играют такие мастера, как был Титов, то станет намного проще, а выгрызать мяч, позицию и ещё умудряться забить — это другая история», — добавил бывший президент «Спартака».