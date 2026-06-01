Экс-защитник сборной РФ назвал тренеров, без которых нет российского футбола

01 июня 2026, 14:45

Футболист Семёнов: сравнивать Семака и Романцева сложно, оба — большие тренеры

Бывший защитник «Спартака», «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов высказался о месте Сергея Семака и Олега Романцева в российском футболе.





В беседе с Metaratings.ru спортсмен отметил, что сравнивать Семака и Романцева сложно из-за разных эпох.

«При Олеге Ивановиче лучшие футболисты страны играли за «Спартак», и рядом с командой практически никого не было. Сейчас у петербуржцев большое финансирование, в клуб приезжают очень сильные иностранцы.Наверное, сравнивать этих тренеров всё-таки сложно. Но, тем не менее, надо отдать должное и тому, и другому. Это большие тренеры», — высказался футболист.