Экс-защитник сборной РФ назвал тренеров, без которых нет российского футбола
Футболист Семёнов: сравнивать Семака и Романцева сложно, оба — большие тренеры
Бывший защитник «Спартака», «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов высказался о месте Сергея Семака и Олега Романцева в российском футболе.
В беседе с Metaratings.ru спортсмен отметил, что сравнивать Семака и Романцева сложно из-за разных эпох.
«При Олеге Ивановиче лучшие футболисты страны играли за «Спартак», и рядом с командой практически никого не было. Сейчас у петербуржцев большое финансирование, в клуб приезжают очень сильные иностранцы.Наверное, сравнивать этих тренеров всё-таки сложно. Но, тем не менее, надо отдать должное и тому, и другому. Это большие тренеры», — высказался футболист.Семёнов добавил, что уже трудно представить современный российский футбол без Сергея Семака, а Олега Романцева он вспоминает с теплотой.