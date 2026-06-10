Экс-нападающий московского «Динамо» Пименов оценил шансы команды на попадание в топ-3 и борьбу за чемпионство в РПЛ

10 июня 2026, 20:01

Пименов: с этим составом «Динамо» не имеет шансов на попадание в топ-3 РПЛ

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший форвард московского «Динамо» Руслан Пименов поделился своими мыслями о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Он также оценил перспективы «бело-голубых» в борьбе за попадание в тройку лидеров и чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.