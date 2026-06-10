Экс-нападающий московского «Динамо» Пименов оценил шансы команды на попадание в топ-3 и борьбу за чемпионство в РПЛ
Бывший форвард московского «Динамо» Руслан Пименов поделился своими мыслями о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Он также оценил перспективы «бело-голубых» в борьбе за попадание в тройку лидеров и чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, для того чтобы бороться за попадание в тройку лидеров РПЛ, «Динамо» нужно усилить состав. О борьбе за чемпионство говорить пока рано, подчеркнул бывший нападающий.
Он отметил, что без новых игроков «Динамо» останется на шестом-седьмом местах в турнирной таблице. В лучшем случае команда сможет занять пятое или четвёртое место. Пименов считает, что без приобретений от Шварца в «Динамо» не стоит ожидать выдающихся результатов.
По итогам сезона-2025/26 «Динамо» заняло седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, заработав 45 очков. Победителем чемпионата стал «Зенит», набравший 68 баллов. «Краснодар» расположился на втором месте с 66 очками, а «Локомотив» завоевал бронзу, заработав 53 очка.
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