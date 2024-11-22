Чешский хоккеист Клок покинул «Нефтехимик»

Футболист «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что хочет завершить свою карьеру в российском клубе. По его словам, раньше идеальным вариантом был ФК «Локомотив», но сейчас он не готов назвать подходящий для этого клуб.