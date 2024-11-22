Чешский хоккеист Клок покинул «Нефтехимик»

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Чешский защитник Лукаш Клок покинул хоккейный клуб «Нефтехимик». Как стало известно, игрок расторг контракт по собственной инициативе.
Клок покинул «Нефтехимик», указав в качестве причины семейные обстоятельства, сообщает Metaratings.ru. Однако при этом ему не придется выплачивать клубу денежную компенсацию, а «Нефтехимик» сохранит права на хоккеиста.
Ранее стало известно, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит до шести недель из-за травмы ноги. Капитан команды получил ее во время игры с «Ютой». Тот матч «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном, после чего долго не мог подняться со льда, а затем отправился в раздевалку с помощью партнеров и медицинского персонала. Больше российский форвард на льду не появился. Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости.
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