Чешский тренер Петржела: «Динамо» стоит вернуть Личку, его увольнение было ошибкой
Чешский тренер Властимил Петржела заявил, что московское «Динамо» допустило ошибку, уволив его соотечественника Марцела Личку. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Марцел Личка возглавлял «Динамо» с июня 2023-го по май 2025 года.
«Честно говоря, не знаю, сделает ли Личка «Динамо» чемпионом, если его пригласят обратно. Убеждён, что Марцел должен был остаться в «Динамо», уволить его было ошибкой. Уверен, в руководстве клуба это понимают», — отметил Петржела.
Чешский тренер считает, что клубу следует вернуть Личку.
Напомним, 17 ноября пресс-служба «Динамо» сообщила об уходе Карпина с поста главного тренера. Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера.