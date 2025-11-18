Чешский тренер Петржела: «Динамо» стоит вернуть Личку, его увольнение было ошибкой

18 ноября 2025, 14:26

Тренер Петржела: «Динамо» стоит вернуть Личку, его увольнение было ошибкой

Фото: iStock/FOTOKITA

Чешский тренер Властимил Петржела заявил, что московское «Динамо» допустило ошибку, уволив его соотечественника Марцела Личку. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Марцел Личка возглавлял «Динамо» с июня 2023-го по май 2025 года.





«Честно говоря, не знаю, сделает ли Личка «Динамо» чемпионом, если его пригласят обратно. Убеждён, что Марцел должен был остаться в «Динамо», уволить его было ошибкой. Уверен, в руководстве клуба это понимают», — отметил Петржела.