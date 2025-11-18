Достижения.рф

Ташуев заявил, что готов возглавить московское «Динамо»

Ташуев: если меня позовут в «Динамо», то я пойду
Фото: iStock/matimix

Бывший главный тренер «Факела», «Ахмата» и других команд РПЛ Сергей Ташуев заявил, что готов возглавить московское «Динамо» при соответствующем предложении. Об этом сообщает Metaratings.ru.



По его мнению, любой тренер в Российской Премьер-лиге с радостью принял бы предложение возглавить «Динамо» или «Спартак», и он сам не исключение.

«Я сильный человек и не боюсь ничего. К сожалению, есть тенденция на иностранных тренеров. Но всё решает руководство клуба. Если меня позовут, то пойду», — пояснил Ташуев.

17 ноября пресс-служба «Динамо» сообщила об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Ролан Гусев.

После 15 туров текущего сезона РПЛ «Динамо» находится на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 17 очков..
Екатерина Коршунова

