Фигурист Шелковников из Подмосковья завоевал награду турнира «Северный вальс»

Тимофей Шелковников (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсмен из Московской области Тимофей Шелковников завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Северный вальс», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Тимофей Шелковников показал лучший на турнире технический результат в произвольной программе и по итогам двух прокатов набрал 222.54 баллов, что обеспечило ему третье место. Золотую медаль завоевал Артём Ковалёв из Москвы. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся ещё один представитель Москвы — Иван Конихин», — говорится в сообщении.Всероссийские соревнования по фигурному катанию проводились в Санкт-Петербурге с 27 по 29 января. Тимофей Шелковников представлял расположенную в Подмосковье академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» и Училище олимпийского резерва №1 Московской области.
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