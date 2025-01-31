Фигурист Шелковников из Подмосковья завоевал награду турнира «Северный вальс»

Бывший вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин заявил, что у его бывшего клуба напрашивается расторжение контракта с вратарем Ильей Помазуном. Так он прокомментировал сентябрьское отстранение голкипера от тренировок с основой после того, как тот в одном из интервью не исключил возможный переход в «Спартак».