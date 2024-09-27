Четыре команды собрал баскетбольный турнир памяти Александра Петренко в Химках

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В баскетбольном центре Химок открылся XIV турнир памяти капитана БК «Химки» Александра Петренко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В соревнованиях участвуют четыре команды - «Зенит-2», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки». Турнир по традиции станет этапом подготовки баскетболистов к старту нового сезона. Матчи будут проходить 27-29 сентября», – рассказали в пресс-службе.Баскетболист Александр Петренко выступал за такие команды, как ЦСК ВВС из Самары, тульский «Арсенал», казанский «Уникс», московский ЦСКА, а также за «Химки». Почти всю свою карьеру играл за сборную России.
Капитан команды погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года. Впервые соревнования были организованы в первую годовщину смерти баскетболиста.
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Лора Луганская