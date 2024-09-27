Спортсмены из Московской области выиграли две медали на чемпионате России по гребле.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсменки из Подмосковья выиграли две бронзовые медали на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «академическая гребля», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В дисциплине «четвёрка без рулевого» команда из Московской области заняла третье место. На первом месте оказался квартет из Санкт-Петербурга, а на втором — спортсменки из Нижегородской области.
Наталия Холопова, Полина Лифантьева, Мария Макарова, Валерия Леонидова, Полина Белова, Софья Крутикова, Елизавета Литвиненко, Виктория Соловьёва и Анна Русскова завоевали ещё одну бронзовую медаль на соревнованиях. Они участвовали в дисциплине «восьмёрка с рулевым» и заняли третье место.
Первое и второе места заняли команды из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.
Всего на старт соревнований вышли 350 спортсменов из 19 регионов России. Соревнования проходили в разных классах, включая одиночки, двойки, четвёрки и восьмёрки.
Первенство России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило с 23 по 27 сентября 2024 года в Ростове-на-Дону.
Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Наталия Холопова, Полина Лифантьева, Мария Макарова, Валерия Леонидова, Полина Белова, Софья Крутикова, Елизавета Литвиненко, Виктория Соловьёва и Анна Русскова завоевали ещё одну бронзовую медаль на соревнованиях. Они участвовали в дисциплине «восьмёрка с рулевым» и заняли третье место.
Первое и второе места заняли команды из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.
Всего на старт соревнований вышли 350 спортсменов из 19 регионов России. Соревнования проходили в разных классах, включая одиночки, двойки, четвёрки и восьмёрки.
Первенство России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило с 23 по 27 сентября 2024 года в Ростове-на-Дону.
Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова