Подмосковные спортсменки взяли два золота соревнований Азии по пауэрлифтингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые медали завоевали спортсменки из Московской области на чемпионате и первенстве Азии по жиму и классическому жиму, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала на чемпионате Азии поднялась Елизавета Никитина из Мытищ, выступающая в весовой категории до 51 кг, её победный результат — 90 килограммов», — говорится в сообщении.Вторую золотую медаль сборной России принесла ещё одна спортсменка из Мытищ — Ульяна Суслова. На первенстве Азии она стала лучшей в весовой категории до 63 кг с результатом 104 килограмма. Кроме того, Ульяна Суслова установила мировой рекорд в возрастной группе до 18 лет.
Соревнования проводились в столице Киргизии Бишкеке с 20 по 25 сентября.
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Лев Каштанов