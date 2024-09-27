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Подмосковные спортсменки взяли два золота соревнований Азии по пауэрлифтингу

27 сентября 2024, 14:57
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали спортсменки из Московской области на чемпионате и первенстве Азии по жиму и классическому жиму, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала на чемпионате Азии поднялась Елизавета Никитина из Мытищ, выступающая в весовой категории до 51 кг, её победный результат — 90 килограммов», — говорится в сообщении.
Вторую золотую медаль сборной России принесла ещё одна спортсменка из Мытищ — Ульяна Суслова. На первенстве Азии она стала лучшей в весовой категории до 63 кг с результатом 104 килограмма. Кроме того, Ульяна Суслова установила мировой рекорд в возрастной группе до 18 лет.



Соревнования проводились в столице Киргизии Бишкеке с 20 по 25 сентября.

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Спортсмены из Московской области выиграли две медали на чемпионате России по гребле.
27 сентября 2024, 15:11

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Подмосковья выиграли две бронзовые медали на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «академическая гребля», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В дисциплине «четвёрка без рулевого» команда из Московской области заняла третье место. На первом месте оказался квартет из Санкт-Петербурга, а на втором — спортсменки из Нижегородской области.

Наталия Холопова, Полина Лифантьева, Мария Макарова, Валерия Леонидова, Полина Белова, Софья Крутикова, Елизавета Литвиненко, Виктория Соловьёва и Анна Русскова завоевали ещё одну бронзовую медаль на соревнованиях. Они участвовали в дисциплине «восьмёрка с рулевым» и заняли третье место.

Первое и второе места заняли команды из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

Всего на старт соревнований вышли 350 спортсменов из 19 регионов России. Соревнования проходили в разных классах, включая одиночки, двойки, четвёрки и восьмёрки.

Первенство России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило с 23 по 27 сентября 2024 года в Ростове-на-Дону.

Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Команда из Раменского округа завоевала медаль первенства области по мини-футболу
27 сентября 2024, 13:44

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Спортсмены из школы-интерната в посёлке Удельная Раменского городского округа заняли третье место первенства Московской области по мини-футболу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Турнир был достаточно сильным, а противники хорошо подготовлены. Представители школы-интерната проявили себя достойно, показали хорошую игру, сыгранность, умение владеть мячом и разыгрывать комбинации», — отметил тренер футболистов Удельнинской школы-интерната, учитель физкультуры Антон Пономарёв.
Он добавил, что соревнования — это повод ещё более ответственно подойти к тренировкам.

Первенство по мини-футболу провели в рамках специальной олимпиаде, организованной министерством физической культуры и спорта Московской области. Соревнования состоялись 25 сентября в Ступине.

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Спортсмены из Химок примут участие в Кубке России по баскетболу
27 сентября 2024, 10:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки.

Спортсмены из Химок примут участие в Кубке России по баскетболу. Команды «Khimki Power» будут представлять городской округ на турнире, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
Мужская и женская сборные сыграют в формате 3×3. Соревнования пройдут на федеральной территории «Сириус».

В настоящее время команды «Khimki Power» из Центра спортивной подготовки №5 готовятся к предстоящему турниру на тренировочных сборах в подмосковном спортивном комплексе GoPark. Перед началом Кубка России спортсмены совершенствуют свои игровые и технические навыки.

«Кубок России среди взрослых — одно из самых сильных соревнований по баскетболу 3х3 в стране. В прошлом году мы зарекомендовали себя, как молодую и настойчивую команду. На юношеском уровне у нас уже есть определённый запас опыта, и там мы выступаем хорошо. У нас самая молодая команда, все игроки младше 23 лет. На взрослом уровне пока что не хватает опыта. Но я уверен, что рано или поздно мы сможем показывать высокий результат на протяжении целой серии турниров», — рассказал главный тренер мужской команды «Khimki Power» Даниил Абрамовский.
Мужская сборная выступит на Кубке России 30 сентября, а женская примет участие в соревнованиях 1 октября. Результаты турнира станут известны 2 октября.

Следует отметить, что оба коллектива пополнили свои составы новыми игроками. В мужскую и женскую команды вошли баскетболисты в возрасте 18 лет. Таким образом, на предстоящем соревновании «Khimki Power» будут выступать в соответствующей возрастной категории.

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Подмосковная спортсменка выиграла открытый чемпионат Белоруссии по лыжероллерам
26 сентября 2024, 22:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Виктория Лукашева из Московской области завоевала золото на открытом чемпионате Белоруссии по лыжероллерам и кроссу. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В первый день соревнований в спринте классическим стилем Лукашева финишировала первой на дистанции 1,5 км, опередив белорусскую спортсменку Анну Королёву и ещё одну россиянку Диану Соболеву», – говорится в сообщении.
Открытый чемпионат Белоруссии по лыжероллерам и кроссу проходит с 26 по 29 сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» во 20 км от Минска. В соревнованиях участвует 71 спортсмен – 42 мужчины и 29 женщин.

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#московская область
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Свыше 500 детей соберёт в Котельниках фестиваль конного спорта «Золотая осень»
26 сентября 2024, 22:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 500 детей примут участие в традиционном открытом фестивале конного спорта для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень». Он пройдёт 28 сентября в городском округе Котельники, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фестиваль соберёт юных спортсменов из Москвы, Московской, Калининградской областей, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Уфы, Челябинска, Рязани, Тольятти, Саратова, Выксы, Казани, Барнаула, Кирова, Мурома и других городов. В числе участников будут представители Курской области, а также гости из Белоруссии и Казахстана. Для них организуют отдельные тренировки и экскурсионную программу.
«Турнир объединит как детей, которые недавно занимаются верховой ездой и работают по реабилитационной программе, так и тех, кто серьёзно занимается конным спортом. Это чемпионы России, мастера спорта, спортсмены сборной страны», – уточнили в министерстве.
В программе фестиваля – выступления участников, показательные выступления ведущих спортсменов, мастер-классы и творческие мастерские, мини-зоопарк, торжественная церемония награждения победителей и призёров.

Фестиваль пройдёт на базе спортшколы олимпийского резерва «Белка», в конноспортивном клубе «Белая дача» в Котельниках.

Торжественная часть начнётся в 11:00.

XIX ежегодный фестиваль по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень» состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Мостовой: Головин правильно сделает, если переподпишет контракт с «Монако»
26 сентября 2024, 20:14

Фото: iStock/FotografieLink

Экс-полузащитник сборной СССР и «Сельты» Александр Мостовой оценил продление контракта 28-летнего российского полузащитника «Монако» Александра Головина с клубом.
«Это отличный вариант и подтверждение моих слов, сказанных шесть лет назад. Когда кто-то только сказал, что Головина хотят купить, я сказал, мол, конечно, должен уезжать. Многие кричали: "Зачем ехать в "Монако"? Это не его уровень". А я удивлялся, как люди могут это говорить? Вы что, с ума посходили? "Монако" — одна из лучших команд Франции и в Европе всё время», — сказал Мостовой в интервью Metaratings.ru.

По его словам, Головин примет правильное решение, если подпишет этот контракт.

Напомним, Головин играет за «Монако» с июля 2018 года. В этом сезоне он стал капитаном команды. Он забил 31 гол и провел 39 результативных передач. Контракт действует до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист продлил его до июня 2029 года.

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Губерниев: матч «Локомотива» и «Спартака» станет игрой равных соперников
26 сентября 2024, 20:05

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что матч 10-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» станет игрой на равных.
«Команды борются за высокие места, для обоих клубов это будет прекрасная проверка сил. Но я верю в «Локомотив», хотя не стал бы выделять тут фаворитов, потому что будет матч равных соперников. В родных стенах команда Галактионова должна попробовать обыграть «Спартак»», - сказал Губерниев в интервью Metaratings.ru.

По его словам, «Локомотив» может стать чемпионом.

Напомним, сейчас «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ после девяти туров, набрав 21 очко. «Спартак» же занимает пятое место с 16 баллами.

Матч между командами состоится 28 сентября.

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Депутат Валуев высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
26 сентября 2024, 19:54

Фото: iStock/Andreyuu

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Миралем Пьянич, перейдя в ЦСКА, приехал в Россию зарабатывать деньги.
«Он приехал деньги зарабатывать. Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе. В большинстве случаев. Это мы на подобные вещи обращаем внимание, а там — ничего личного, просто бизнес. И этот Пьянич не поймет даже, если кто-то обвинит его в непоследовательности взглядов», — заявил Валуев в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, ранее Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России из-за СВО. Однако после официального объявления о переходе в ЦСКА футболист принес извинения за свои слова.

Депутат Государственной Думы Светлана Журова отметила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит. Таким образом, депутат подчеркнула, что, если Пьянич окажется полезен ЦСКА, то все забудут о его отказе играть с Россией.

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В ГД оценили переход Пьянича в ЦСКА
Журова: Если Пьянич будет полезен ЦСКА, то все забудут его отказ играть с РФ
26 сентября 2024, 19:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о переходе бывшего футболиста «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Пьяничу придется говорить хорошо о России после перехода в ЦСКА. Иначе, как он будет в нашей стране находиться? Не получится отмалчиваться. Вот уже семью перевозит в Москву. Посмотрим, как он еще будет играть», — прокомментировала Журова в беседе с «РБ Спорт».

Она пояснила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит. Таким образом, депутат подчеркнула, что, если Пьянич окажется полезен ЦСКА, то все забудут о его отказе играть с Россией.

Напомним, московский клуб объявил о трансфере 34-летнего боснийца 26 сентября. Пьянич подписал контракт с армейцами до конца сезона-2024/25. Полузащитник будет играть под 15-м номером.

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