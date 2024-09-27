Два подмосковных клуба пробились в 1/16 Кубка России по футболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Футбольные команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева и «Композит» из Павловского Посада вышли в 1/16 финала Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Оба клуба в четвёртом раунде обыграли команды из вышестоящей лиги ФНЛ по итогам серий послематчевых пенальти. «Знамя Труда» одолело тульский «Арсенал» со счётом 2:1, а «Композит» взял вверх над «Нефтехимиком» с минимальным счётом 1:0», – говорится в сообщении.Игры 1/16 стадии плей-офф Пути регионов пройдут с 15 по 17 октября. Соперником «Композита» станет пермский «Амкар», а «Знамя Труда» сразится с «Чайкой» из Ростовской области.
Как отметили в министерстве, старейшая футбольная команда России «Знамя Труда» в последний раз пробивалась в 1/16 финала Кубка России в далёком 1999 году. Тогда клуб дошёл до 1/8 финала. А коллектив «Композит» появился лишь в 2022 году, и нынешний успех для него – дебютный в розыгрышах кубка страны.
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Лора Луганская