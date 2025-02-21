«Четыре очка отставания — это ни о чём!»: Экс-защитник «Динамо» Дьяков верит в команду

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Экс-защитник московского «Динамо» оценил игру команды в первой части чемпионата и взвесил дальнейшие перспективы «бело-голубых» в борьбе за чемпионство. Футболист считает, что его бывшим партнёрам вполне по силам ликвидировать четырёхочковое отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».
В разговоре с порталом Metaratings.ru спортсмен отметил, что ему импонирует та игра и тот стиль, который прививает команде её главный тренер чех Марцел Личка.
Игрок напомнил, что в прошлом году команда буквально до последних минут завершающей игры претендовала на первое место в Российской премьер-лиге. Москвичам было достаточно сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы получить заветный титул. Но «Динамо» проиграло, а чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».
Интересно, что и в этом году перед возобновлением чемпионата те же команды идут во главе турнирной таблицы. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков и делят первую строчку. В активе «Динамо» 35 баллов, команда идёт четвёртой. В прошлогодние разборки лидеров вклинился столичный «Спартак», которого 37 очков и третье место.
Прав ли известный футболист, узнаем очень скоро. Чемпионат возобновится уже через неделю, 28 февраля. А «Динамо» в матче 19-го тура 2 марта сыграет в гостях против «Ростова».
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Игрок напомнил, что в прошлом году команда буквально до последних минут завершающей игры претендовала на первое место в Российской премьер-лиге. Москвичам было достаточно сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы получить заветный титул. Но «Динамо» проиграло, а чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».
Интересно, что и в этом году перед возобновлением чемпионата те же команды идут во главе турнирной таблицы. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков и делят первую строчку. В активе «Динамо» 35 баллов, команда идёт четвёртой. В прошлогодние разборки лидеров вклинился столичный «Спартак», которого 37 очков и третье место.
«В прошлом году упустили чемпионство сами. Но и сейчас я не стал бы списывать «Динамо» со счетов. Четыре очка отставания ни о чём не говорят. В минувшем сезоне, по-моему, и больше было, а в итоге «Зенит» увёл победу в РПЛ на последних минутах», — сказал Дьяков.
Прав ли известный футболист, узнаем очень скоро. Чемпионат возобновится уже через неделю, 28 февраля. А «Динамо» в матче 19-го тура 2 марта сыграет в гостях против «Ростова».
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Александр Бойцов