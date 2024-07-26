Дьяков раскрыл, что мешает «Локомотиву» претендовать на пятёрку лучших в РПЛ

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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что с нынешним составом «Локомотив» не может претендовать на вхождение в топ-5 команд РПЛ.
«Динамо» на сегодняшний день – главный конкурент «Зенита», а «Локомотив» покинуло много футболистов, но вместо них клуб почти никого не взял. С нынешним составом «Локо» – это не претендент на тройку, а может даже и на пятерку. Если до конца трансферного окна не будет усилений, то клуб займёт место в середине таблицы. «Локомотиву» нужно было оставлять того же Миранчука, его уход выглядел странно», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Дьяков.Он добавил, что не ожидает от клуба впечатляющих результатов в этом сезоне.
Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предполагал, что в предстоящем матче 2-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» может выйти ничья.
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