Футболист Дьяков назвал «Ростов» лучшим вариантом для Джикии

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Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказал мнение о том, что аренда защитника «Спартака» Георгия Джикии в команду стала лучшим вариантом для спортсмена.
«Думаю, что вариант с «Ростовом» был самым лучшим. Во-первых, он будет играть. Во-вторых, с Карпиным он знаком по сборной. Опять же Карпин — главный тренер национальной команды. Есть игровая практика в клубе — получаешь вызов в сборную. Без игровой практики в «Спартаке» — о сборной можно забыть. Для меня вариант с «Ростовом» — идеальный. Для самого «Ростова» этот вариант хороший», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дьяков.
Отмечается, что в этом сезоне спортсмен уже провёл девять матчей.
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