Дьяков озвучил фаворита матча «Динамо» — «Ростов»

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Экс-игрок «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал предстоящее очное противостояние этих команд в 14-м туре РПЛ и отметил, что фаворитами считает бело-голубых.
«Динамо» — фаворит этого матча. Лидеры пока ещё не так далеко оторвались и нужно не отпустить их, чтобы вцепиться в чемпионскую гонку. Думаю, будет много голов — и «Динамо» весело играет, и «Ростов» в защите не ахти. Обе команды порадуют голами своих болельщиков три-четыре мяча мы точно в этой игре увидим», — высказался в беседе с Metaratings.ru Дьяков.
Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Краснодар» имеет все шансы по итогам текущего сезона РПЛ стать чемпионом, поскольку команда обладает силой и опытом.
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