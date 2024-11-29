Четвёртый сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» стартует в новом формате

Фото: пресс-служба Минспорта МО
1 декабря, во Всероссийский день хоккея, команда звёзд «Легенды хоккея» откроет IV сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» в Черноголовке. Впервые тренером любительской сборной жителей выступит звёздный гость, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Игра пройдет на льду хоккейного комплекса спортшколы «Черноголовка». Этот каток каждый год открывает в Московской области зимний сезон и первым приглашает спортсменов. В составе легенд на лёд выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев и звёзды Континентальной хоккейной лиги. Неизменным тренером команды профессионалов остаётся легендарный «Як-15» – Александр Якушев», – отметили в ведомстве.Специальными гостями первого матча сезона в составе сборной профессионалов станут российский актёр театра и кино, хоккеист Пономарёв из сериала «Молодёжка» Илья Коробко; российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин и представитель медийной команды «Роспресса», комментатор и эксперт Виталий Магранов.
Тренером команды любителей в первой встрече нового сезона станет российский актёр, каскадёр, звезда блокбастера «Бой с тенью» и сериала о хоккее «Молодёжка» Денис Никифоров.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Для зрителей будут организованы различные спортивные активности с призами. А для юных хоккеистов двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков проведет мастер-класс.
Место проведения: Черноголовка, б-р архитектора Толмачёва, д. 3 (СШ «Черноголовка»). Мероприятие начнётся в 14:00.
Матчи проекта «Выходи во двор» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская