В Коломне проходит первенство России по шорт-треку среди конькобежцев-юниоров

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Первенство России по шорт-треку среди юниоров проходит в подмосковном конькобежном центре «Коломна», турнир стартовал в четверг, 28 ноября, и продлится четыре дня, сообщает пресс-служба администрации городского округа Коломна.
«Участники первенства — юноши и девушки 18-19 лет — соревнуются в многоборье по схеме «1500 м + 500 м + 1000 м + 1500 м» и в смешанной эстафете на дистанции 3000 метров (в каждой команде по два юноши и две девушки)», — говорится в сообщении.Многоборье проводится в формате личных соревнований, победителей и призёров в этой дисциплине определят по позициям в итоговой классификации. В смешанной эстафете награды будут получать лучшие команды.
Отмечается, что онлайн-трансляция соревнований из конькобежного центра «Коломна» проводится с 29 ноября по 1 декабря.
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