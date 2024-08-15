Чинквини объяснил, почему в этом сезоне «Зениту» будет проще

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Итальянский менеджер Оресте Чинквини высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Зенит» испытает меньше проблем, поскольку на данный момент команда обладает значительной силой.
Он высказал уверенность в победе команды.
Ранее бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявлял о стабильности ЦСКА. Так он комментировал игру команды в новом сезоне при тренере Марко Николиче.
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«Зенит» сейчас очень силён, важнейший клуб для России, их поддерживает большая компания. Семак продлил контракт и это имеет большое значение. В него верят, а он даёт результат. В прошлом сезоне «Динамо» стало очень серьезным конкурентом, но в этом сезоне им должно быть попроще. Верю, что «Зенит» станет чемпионом», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чинквини.
Ранее бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявлял о стабильности ЦСКА. Так он комментировал игру команды в новом сезоне при тренере Марко Николиче.
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