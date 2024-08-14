Маслов: ЦСКА – это монолит нашего футбола

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Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявил о стабильности ЦСКА.
Так он прокомментировал игру команды в новом сезоне при тренере Марко Николиче.
Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.
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«ЦСКА стабилен. ЦСКА – это монолит нашего футбола. Кто-то говорит, что ЦСКА будет бороться за седьмые, восьмые, десятые места. Нет. ЦСКА всегда будет наверху. Команда всегда играет одним основным составом и всегда добивается успеха. Клуб ЦСКА – это система, в которую ты приходишь и вклиниваешься. И ты должен все свои знания и умения сопоставлять с той системой, которая выстроена в ЦСКА. В ЦСКА мало возможности для творчества. Армия есть армия», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Маслов.
Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.
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Мелисса Тимофеева