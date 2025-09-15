«Чистая красная карточка»: Сенников жёстко высказался об удалении игрока ЦСКА

15 сентября 2025, 16:24

Экс-футболист ЦСКА Сенников назвал главную причину поражения армейцев «Ростову»

Фото: Istock/Steevy84

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Сенников прокомментировал поражение команды от «Ростова» со счётом 0:1 в матче восьмого тура РПЛ. Единственный гол на седьмой минуте встречи забил Константин Кучаев. Он воспользовался ошибкой Игоря Акинфеева в передаче перед своими воротами.





В беседе с «Metaratings.ru» Сенников отметил, что ЦСКА проиграл из-за собственных ошибок.

«Из-за своих ошибок «армейцы» проиграли матч. Начали, вроде, неплохо: команда достаточно целостная, и подходы были, и передачи, но одна ошибка в обороне, а потом удаление. Выровнять что-то уже было тяжело, хотя возможности были», — пояснил Дмитрий.

