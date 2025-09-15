«Чистая красная карточка»: Сенников жёстко высказался об удалении игрока ЦСКА
Экс-футболист ЦСКА Сенников назвал главную причину поражения армейцев «Ростову»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Сенников прокомментировал поражение команды от «Ростова» со счётом 0:1 в матче восьмого тура РПЛ. Единственный гол на седьмой минуте встречи забил Константин Кучаев. Он воспользовался ошибкой Игоря Акинфеева в передаче перед своими воротами.
В беседе с «Metaratings.ru» Сенников отметил, что ЦСКА проиграл из-за собственных ошибок.
«Из-за своих ошибок «армейцы» проиграли матч. Начали, вроде, неплохо: команда достаточно целостная, и подходы были, и передачи, но одна ошибка в обороне, а потом удаление. Выровнять что-то уже было тяжело, хотя возможности были», — пояснил Дмитрий.Экс-футболист назвал удаление справедливым и подчеркнул, что игрок нанёс удар локтем, а не совершил случайную отмашку. Сенников уверен, что ЦСКА обойдётся без голеадора благодаря возвращению Глебова и наличию Мусаева.
Он отметил ровный ход чемпионата и указал, что предсказать потери очков сложно. По его мнению, ЦСКА останется в группе лидеров и поборется за чемпионство.