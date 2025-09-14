Артем Дзюба рассказал о своем превосходстве над Роналду

14 сентября 2025, 00:32

Артём Дзюба заявил о превосходстве в командной работе над Криштиану Роналду

Фото: istockphoto/FotografieLink

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба в интервью «Матч ТВ» сравнил себя с португальской звездой Криштиану Роналду и отметил, что превосходит его в командной работе.







«Криштиану — великий. Но единственное, в чём я его обхожу, — я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всём поле», — пояснил Дзюба после матча с «Краснодаром» (1:2), где футболист забил свой 16-й гол против этого клуба.