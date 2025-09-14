Артем Дзюба рассказал о своем превосходстве над Роналду
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба в интервью «Матч ТВ» сравнил себя с португальской звездой Криштиану Роналду и отметил, что превосходит его в командной работе.
«Криштиану — великий. Но единственное, в чём я его обхожу, — я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всём поле», — пояснил Дзюба после матча с «Краснодаром» (1:2), где футболист забил свой 16-й гол против этого клуба.Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о его активной работе в обороне, что не типично для нападающих такого уровня.
В текущем сезоне спортсмен демонстрирует впечатляющую форму: в восьми матчах РПЛ он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. При этом его статистика выглядит контрастно на фоне нападающих сборной России — по данным на март 2025 года, он забил больше голов, чем все вызванные в национальную команду форварды вместе взятые.