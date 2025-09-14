Перешедший в «Зенит» бразилец Жерсон жалеет о решении и хочет уехать из России

14 сентября 2025, 21:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Полузащитник «Зенита» Жерсон, перешедший в петербургский клуб из бразильского «Фламенго» летом 2024 года, испытывает сожаления по поводу своего решения и рассматривает вариант смены команды и возвращения на родину. Об этом сообщает издание BolaVip.