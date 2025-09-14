Перешедший в «Зенит» бразилец Жерсон жалеет о решении и хочет уехать из России
Полузащитник «Зенита» Жерсон, перешедший в петербургский клуб из бразильского «Фламенго» летом 2024 года, испытывает сожаления по поводу своего решения и рассматривает вариант смены команды и возвращения на родину. Об этом сообщает издание BolaVip.
28-летний бразилец недоволен текущим положением в «Зените» и опасается потерять место в составе сборной Бразилии перед чемпионатом мира 2026 года. В связи с этим Жерсон активно ищет новые возможности для продолжения карьеры за пределами России.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жерсон провёл за «Зенит» всего шесть матчей, не сумев отличиться результативными действиями.
Напомним, что 14 июля «Зенит» выкупил Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро. Полузащитник подписал пятилетний контракт с петербургским клубом и получает около 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
