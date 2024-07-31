Чистяков изъявил желание остаться в «Зените»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков выразил желание остаться в команде.
«Матч с «Факелом» можно назвать подходящим для вкатки в турнир. В чемпионате уже разгоняемся, а тут первая игра. Как объяснить сверхрезультативность «Зенита» на старте сезона? Мы просто работаем, и всё воплощается в голы. Хочу остаться в «Зените», вариантов с другими клубами нет. Агент ни над чем не работает. Об уходе не думаю», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Чистяков.До этого в матче с «Факелом» победил «Зенит».
Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева.
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