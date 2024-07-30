«Спартак» предложил Маркиньосу зарплату 1,2 млн евро

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«Спартак» ведёт переговоры о покупке защитника Маркиньоса и предлагает игроку зарплату 1,2 млн евро.
Как пишет Metaratings.ru, до этого шедшие переговоры «Локомотива» и «Ференцвароша» по поводу бразильца зашли в тупик и не увенчались успехом.
Напомним, что в прошедшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, в то время как в этом он провёл одну игру, где по разу забил и оформил ассист.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в настоящее время наиболее креативными спортсменами в РПЛ являются Максим Глушенков, Сергей Пиняев, а также бразильский полузащитник Бителло.
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Напомним, что в прошедшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, в то время как в этом он провёл одну игру, где по разу забил и оформил ассист.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в настоящее время наиболее креативными спортсменами в РПЛ являются Максим Глушенков, Сергей Пиняев, а также бразильский полузащитник Бителло.
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Мелисса Тимофеева