«Зенит» не будет увеличивать предложение по Соболеву

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«Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева.
Как пишет Metaratings.ru, до этого переход футболиста из «Спартака» в «Зенит» СМИ оценивался 8-9 мл евро.
Напомним, что Александр Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года, а на счету спортсмена 58 голов и 32 результативные передачи в 140 матчах в составе этой команды.
Ранее стало известно, что «Спартак» находится в стадии переговорного процесса о покупке защитника Маркиньоса и предлагает игроку зарплату 1,2 млн евро. Отмечалось, что до этого шедшие переговоры «Локомотива» и «Ференцвароша» по поводу бразильца зашли в тупик и не увенчались успехом.
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Напомним, что Александр Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года, а на счету спортсмена 58 голов и 32 результативные передачи в 140 матчах в составе этой команды.
Ранее стало известно, что «Спартак» находится в стадии переговорного процесса о покупке защитника Маркиньоса и предлагает игроку зарплату 1,2 млн евро. Отмечалось, что до этого шедшие переговоры «Локомотива» и «Ференцвароша» по поводу бразильца зашли в тупик и не увенчались успехом.
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Мелисса Тимофеева