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Чистяков: У «Зенита» нет усталости от побед

16 июля 2024, 18:59
Фото: iStock/XiXinXing

Фото: iStock/XiXinXing

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.
«Усталость от побед? Такого нет. Я не устал выигрывать трофей, как и вся команда, думаю. Да, может уже не такие эмоции, но тем не менее это трофей. Усталости от побед нет», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Чистяков.

Напомним, что Чистяков находится в структуре «Зенита» с 2008 года. Кроме того, в составе клуба он стал трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.



Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России. Матч состоялся в Волгограде и завершился со счетом 4:2. В составе «Зенита» забитыми мячами отличились Родригао, Вендел и Глушенков. У «Краснодара» голами отметились Кривцов и Смолов.

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#спорт
#матч
#эмоции
#футбол
Митрофанов заявил о планах сборной России провести два матча осенью
16 июля 2024, 19:13

Фото: iStock/Rost-9D

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что уже в сентябре сборная России намерена провести два матча.
При этом он отметил, что в ближайшее время будут объявлены имена соперников сборной России на эти игры.

«В сентябре сборная России проведёт две игры, в ближайшее время мы обо всём сообщим. Соперники? Пока не буду говорить, прошу понять», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Митрофанов.

Напомним, что в этом году сборная нашей страны провела два товарищеских матча: с Сербией и Белоруссией. Обе игры завершились счётом 4:0 в пользу россиян.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.

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#спорт
#страны
#игры
#сборная россии
#футбол
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Колобков пожелал успехов российским спортсменам, участвующим в ОИ-2024
16 июля 2024, 18:49

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков заявил, что в рамках Олимпиады-2024 в Париже будет болеть за российских спортсменов, участвующих в соревнованиях.
«В России много любителей спорта, и они все разные. У кого-то решение спортсменов поехать на Олимпиаду может вызвать негатив, у кого-то — нет. Я буду болеть за российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде и завоюют медали. Желаю им успеха», — поделился в беседе с Metaratings.ru Колобков.

Ранее сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, поддержав подобные действия.

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#медали
#рф
#олимпиада 2024
#спортсмены
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Евсеев раскрыл причины низкой результативности Франции на Евро-2024
16 июля 2024, 18:41

Фото: iStock/FeelPic

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев предположил, что причина низкой результативности Франции на чемпионате Европы-2024 кроется в том, что соперникам удалось изучить стиль игры французов и обыграть их.
При этом он подчеркнул, что сама по себе Французская сборная сильная.

«Может, нерезультативное выступление французов связано с длинным сезоном и большим числом игр. Сборная Франции очень сильна, это команда с одним из самых дорогих составов. Если бы французам в полуфинале не попалась Испания, они могли бы выйти в финал. Возможно, соперники изучили стиль Дешама, приспособились к нему и смогли создать французам проблемы», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Евсеев.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в 2026 году чемпионом мира станет сборная Германии.

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#евро
#стиль
#франция
#футбол
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В Московской области до конца года запустят ещё 33 открытых стадиона
16 июля 2024, 18:14

Фото: iStock / Georgiy Datsenko

В Подмосковье до конца года планируют запустить работу ещё 33 открытых стадионов.
Об этом рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

Программа «Открытый стадион» стартовала в Московской области в 2021 году по поручению губернатора. Цель проекта – сделать школьные стадионы в свободное от учёбы время доступными для жителей ближайших микрорайонов. Сегодня такие стадионы есть во всех подмосковных муниципалитетах.
«Открытых стадионов в Подмосковье 447. 17 из них мы открыли в этом году. Программа будет продолжена, так как мы видим спрос со стороны жителей. До конца текущего года планируем запустить деятельность ещё 33 объектов», – пояснила депутат.
Она назвала лидеров по количеству открытых стадионов среди подмосковных городских округов. Это Балашиха, Богородский, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи и Подольск.

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Подмосковные юниоры завоевали семь медалей первенства России по лёгкой атлетике

Автодром в Раменском примет этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам

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#стадион
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
#депутат
#спорт
#физкультура
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Подмосковные юниоры завоевали семь медалей первенства России по лёгкой атлетике
16 июля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали завоевали Анастасия Костальгина в беге на 400 метров, Андрей Сапожников в беге на 100 метров, Антон Колмыков в беге на 110 метров с барьерами и Никита Фролов в метании копья», — говорится в сообщении.
Серебро подмосковные юниоры получили по итогам командной эстафета 4 по 100 метров. А третью ступень пьедестала занял Роман Виноградов в дисциплине «метание молота» и Арсений Богатырёв по итогам забега на 5000 метров.

В соревнованиях в рамках первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет приняли участие свыше 600 спортсменов, они представляли 61 российский регион.

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#лёгкая атлетика
#спорт
#первенство
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Автодром в Раменском примет этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам
16 июля 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На автодроме ADM Raceway в Раменском городском округе 20-21 июля состоится этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автомогонкам. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнования в Московскую область приедут пилоты самых массовых классов – СМП РСКГ Туринг, а также самого «лампового» зачёта российской серии кольцевых гонок, где представлена «классика» отечественного автопрома.
«Соревнования будут проходить в нескольких классах автомобилей. В самом массовом зачёте серии СМП РСКГ Туринг «Спортпрототип CN» выступают специальные гоночные автомобили, которые на этом этапе будут самыми быстрыми. Кроме того, зрители смогут увидеть гонки боевой классики «Жигулей» и «Москвичей», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, кольцевая гоночная трасса в Подмосковье, появившаяся почти четверть века назад, вернулась в календарь в 2020 году после масштабной реконструкции. Сейчас они каждый сезон принимает этапы чемпионата и Кубка России по кольцевым автомобильным гонкам.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#автомобили
#гонки
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#минспорт мо
#подмосковье
#московская область
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Серия подмосковных велозаездов Gran Fondo продолжится в Ногинске
16 июля 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

21 июля в Богородском городском округе пройдёт третий подмосковный старт серии велозаездов Gran Fondo. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Маршрут гонки пройдёт по живописной трассе в сторону деревни Черново и обратно. Участники могут выбрать одну из трёх предложенных дистанций: 30, 55 и 95 км.

Как напомнили в министерстве, в нынешнем велосезоне в Московской области уже прошло два старта серии – в Лотошине и в Волоколамске. В дальнейшем запланированы заезды в Серпухове 25 августа и в Рузском городском округе 22 сентября.

Регистрацию на старт в Ногинске уже сейчас можно пройти на сайте. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Gran Fondo – это самый массовый любительский велозаезд в России. Разные дистанции и форматы позволяют участвовать в нём как новичкам, так и опытным спортсменам. Первый старт серии прошёл в 2016 году, и с тех пор к велодвижению присоединились уже более 150 тыс. человек. С прошлого года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья».

«Суперлига Подмосковья» – сообщество любителей спорта. Проект стартовал в регионе в 2022 году. Подробнее узнать о нём и стать его участником можно на сайте.

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#спорт
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#ногинск
#богородский городской округ
#подмосковье
#московская область
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Сурдлимпийцы-легкоатлеты Подмосковья завоевали медали всероссийских соревнований
16 июля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Двенадцать золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на легкоатлетическом первенстве и чемпионате России по спорту глухих, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото чемпионата России подмосковной сборной принесли Александр Кузьменко в беге на 800 метров, 1 500 м и 5 000 м, Виктория Аксёнова в беге 400 метров и на 400 метров с барьерами, Диана Куликова в беге на 3000 м с барьерами, Роман Ерофеев в беге на 10000 м, а также Ирина Ткачёва в метании молота», — говорится в сообщении.
А на первенстве России среди спортсменов до 18 и до 20 лет лучшими стали представители Подмосковья Егор Кащавцев в прыжках с шестом в категории U-18 и Тимофей Шувалов в беге на 400 м и прыжках с шестом в категории U-20. Кроме того, подмосковные юниоры выиграли командную золотую медаль в эстафете 4х400 метров.

Серебро чемпионата завоевали Диана Куликова в беге на 10 000 метров, Роман Ерофеев в беге на 5 000 метров и Алексей Ельников в беге на 3 000 м с барьерами. Серебряные медали первенства выиграли Тимофей Шувалов в беге на 400 метров с барьерами, Даниил Осипов в беге на 110 метров с барьерами и Егор Кащавцев в беге на 800 метров.

Третье место на чемпионате занял Алексей Ельников в дисциплине «Бег на 5000 метров», на первенстве — Егор Кащавцев в дисциплине «Бег на 400 метров».

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#спорт
#лёгкая атлетика
#чемпионат россии
#первенство
#минспорта мо
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Президент ФТАР Агапитов: Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год
16 июля 2024, 14:24

Фото: istockphoto/kovop58

Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
О переносе соревнований он сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике. Глава ФТАР также добавил, что российские тяжелоатлеты рассматривали Игры дружбы как главный старт сезона и под них была свёрстана вся подготовка. Он также добавил, что штангисты получили предложения от ряда стран для проведения совместных сборов и матчевых встреч.

Проведение Всемирных Игр дружбы было запланировано в период с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Старты включают в себя проведение соревнований по 33-м летним видам спорта. В марте 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призывал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.

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