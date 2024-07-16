Чистяков: У «Зенита» нет усталости от побед

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.
«Усталость от побед? Такого нет. Я не устал выигрывать трофей, как и вся команда, думаю. Да, может уже не такие эмоции, но тем не менее это трофей. Усталости от побед нет», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Чистяков.
Напомним, что Чистяков находится в структуре «Зенита» с 2008 года. Кроме того, в составе клуба он стал трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России. Матч состоялся в Волгограде и завершился со счетом 4:2. В составе «Зенита» забитыми мячами отличились Родригао, Вендел и Глушенков. У «Краснодара» голами отметились Кривцов и Смолов.
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