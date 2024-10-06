Ефимов: около 900 жителей Филей-Давыдкова переедут в новостройки по реновации

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства Москвы
Около 900 жителей в районе Фили-Давыдково переедут из старых пятиэтажек в новостройки по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, им предложили квартиры в новых ЖК на улице Олеко Дундича.
«В районе Фили-Давыдково началось переселение около 900 человек по программе реновации. Им предложены квартиры в двух новых жилых комплексах по адресам: улица Олеко Дундича, дома 29 и 31, корпус 1», — пояснил он.Ефимов также напомнил, что программа реновации в этом районе действует уже шесть лет — с 2018 года. Новые квартиры получат около 21 тысячи человек из 119 старых домов.
Ранее Ефимов сообщал, что в новостройки также переедут свыше 600 жителей старых домов в Пресненском районе Москвы. Он отметил, что в рамках мероприятий по реализации программы реновации москвичам предоставлены квартиры с улучшенной отделкой на улице Пресненский Вал. Поэтапное переселение по программе началось ещё в сентябре. Всего в рамках программы реновации предусмотрено переселение более восьми тысяч жителей из 53 старых домов, добавил Ефимов.
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