«Что нам прощаться?»: Тюкавин высказался о последней встрече «Динамо» с Карпиным
Тюкавин: Карпин лично приехал в Новогорск, чтобы попрощаться с игроками «Динамо»
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «РБ Спорт» раскрыл, как Валерий Карпин попрощался с игроками после ухода с поста главного тренера.
По словам Тюкавина, никто не созванивался с Карпиным — на следующий день после объявления об отставке специалист лично приехал на базу в Новогорске и поблагодарил игроков, попрощавшись с командой.
Нападающий добавил, что особой финальной встречи не требовалось, поскольку Карпин продолжает работать в сборной России.
«Нет, было по-другому: Георгич приехал на базу в Новогорске на следующий день после того, как ушёл. Попрощался со всей командой. И второй момент — он остаётся в сборной, что нам прощаться?» — сказал он.17 ноября бывший тренер «Динамо» сообщил, что покидает клуб, чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев. После 16 туров сезона Российской Премьер-Лиги 2025/2026 «Динамо» занимает девятое место с 20 очками.