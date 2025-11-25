Экс-нападающий Байдачный раскритиковал «Динамо» за выступление в РПЛ

25 ноября 2025, 17:15

Фото: iStock/matimix

Бывший форвард «Динамо» Анатолий Байдачный заявил, что нынешние результаты команды вызывают разочарование и назвал падение клуба «трагедией». Он подчеркнул, что «бело-голубые» никак не могут выйти из кризиса и пора возвращать титулы.