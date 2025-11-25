Экс-нападающий Байдачный раскритиковал «Динамо» за выступление в РПЛ
Бывший форвард «Динамо» Анатолий Байдачный заявил, что нынешние результаты команды вызывают разочарование и назвал падение клуба «трагедией». Он подчеркнул, что «бело-голубые» никак не могут выйти из кризиса и пора возвращать титулы.
«Динамо» после 16 туров РПЛ занимает девятое место с 20 очками. Байдачный в беседе с Metaratings.ru отверг версии о «проклятии жены Севидова», назвав их «полной ерундой».
Следующий матч «Динамо» проведет 30 ноября на «Ахмат Арене» против одноименной команды, начало — в 16:30 по московскому времени.
