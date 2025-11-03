«Мог лучше»: защитник «Краснодара» Пальцев высказался о победе над «Спартаком»

03 ноября 2025, 16:38

Защитник «Краснодара» Пальцев оценил судейство матча со «Спартаком»

Валентин Пальцев (Фото: Instagram* / @valekdef)

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев в беседе с Metaratings.ru поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против московского «Спартака» и прокомментировал работу арбитра.





Футболист отметил, что игра получилась напряжённой, ведь встречались два претендента на медали чемпионата. По его словам, арбитрам в таких матчах особенно тяжело сохранять полное управление происходящим на поле.





«Хороший матч, хороший соперник, хорошо, что получилась сегодня выиграть. Для судей такие матчи очень тяжёлые, играют два лидера, плюс мы боремся за золотые медали. «Спартак» поднимается с каждым матчем всё выше и выше. Не моё дело его оценивать, но мог отсудить лучше», — сказал Пальцев.