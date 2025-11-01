Футболисты «Зенита» победили «Локомотив» в центральном матче тура РПЛ

01 ноября 2025, 23:28

Фото: istockphoto / NiseriN

Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Локомотивом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счётом 2:0. Об этом пишет 78.ru.