Футболисты «Зенита» победили «Локомотив» в центральном матче тура РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Локомотивом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счётом 2:0. Об этом пишет 78.ru.
Матч прошел в Северной столице на стадионе «Газпром Арена». Первый гол на 9-й минуте забил Педро. Удвоил преимущество хозяев под конец встречи Андрей Мостовой. Арбитры засчитали забитый мяч только после просмотра VAR.
Отметим, что это второй матч Мостового после попытки его похищения. Во время празднования гола футболист демонстративно надел балаклаву, что многие расценили как своеобразный ответ злоумышленникам.
Ближайшие матчи команд состоятся 9 ноября. «Зенит» отправится в гости к «Крыльям Советов» из Самары, а «Локомотив» примет на своём поле «Оренбург».
