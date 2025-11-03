«Может позвонить мне в любое время»: полузащитник «Зенита» Жерсон высказался о Мостовом

03 ноября 2025, 13:58

Полузащитник «Зенита» Жерсон поддержал Мостового и похвалил его за гол

Жерсон Сантос да Силва (Фото: Instagram* / @gersonsantoss)

Полузащитник «Зенита» Жерсон прокомментировал победу петербургской команды над московским «Локомотивом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ, который прошёл 1 ноября на «Газпром Арене».





Футболист отметил, что игра получилась непростой, но команда справилась и заслуженно победила. Отдельно Жерсон выделил Андрея Мостового, отметив его вклад в матч и недавнюю непростую ситуацию, о которой тот рассказывал.





«Отдельно хочу отметить Андрея Мостового, который забил «Локомотиву». Очень рад за него, учитывая, что с ним случилось. Когда он рассказал об этом, я ответил, что он может позвонить мне в любое время. Хорошо, что всё обошлось и с ним ничего страшного не случилось. Мне понравилось его празднование. Красивое», — рассказал Жерсон в интервью Metaratings.ru.