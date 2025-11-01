Дмитрий Сычев: «Спартак» не будет лёгкой добычей для «Краснодара»

01 ноября 2025, 14:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от матча 14 тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». По его словам, красно-белые обладают амбициями, характером и мастеровитыми игроками, которые могут решить эпизод в атаке.





В беседе с Metaratings.ru Сычев отметил, что несмотря на это, фаворитом встречи он считает «Краснодар», у которого сильная линия нападения: Са, Сперцян, Батчи и Кордоба.



Футболист отметил, что контроль мяча и темп игры, скорее всего, будут за «Краснодаром», а успех «Спартака» может зависеть от контратак и надёжной игры обороны, особенно учитывая нестабильность некоторых защитников и отсутствие Бабича.





«Если выдержат и сыграют надежно — шанс есть. Но все же, на мой взгляд, фаворит матча — "Краснодар"», — заключил бывший форвард.