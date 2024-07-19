«Да пошли они»: Тарасова жестко отреагировала на решение украинских спортсменов не жать рук россиянам на ОИ-2024

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко отреагировала на решение Украины игнорировать россиян на ОИ-2024, заявив о том, что их нежелание приветствовать российских атлетов ни на что не повлияет. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия», — заявила она.
Тренерша отметила, что для российской сборной главное выступать и показывать наилучшие результаты, а на формальности в виде приветствия можно не обращать внимания.
В 2023 году Международный олимпийский комитет решил допустить российских и белорусских спортсменов до ОИ-2024 под нейтральным флагом. Кроме того, спортсмены из России должны были пройти специальную олимпиадную комиссию из трех врачей и не могут присутствовать на церемонии открытия.
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