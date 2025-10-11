Вратарь сборной России Сафонов допустил возвращение на родину
Вратарь Матвей Сафонов может вернуться в РПЛ
Голкипер сборной России и ПСЖ Матвей Сафонов намерен рассмотреть любые возможности для продолжения карьеры, в том числе из РФ. Об этом он заявил журналистам после товарищеского матча с командой Ирана.
В интервью футболист поделился своими размышлениями о возможном возвращении в российский чемпионат. По его словам, дальнейшее решение будет зависеть от конкретной ситуации и заинтересованности того или иного клуба. При этом футболист подчеркнул, что не собирается переходить втуда, где будет сидеть на скамейке запасных.
«Что касается „Краснодара“, то сейчас клубу не требуется вратарь, а мне важно получать игровую практику», — подчеркнул Сафонов.Вратать сборной России перешёл в «ПСЖ» в 2024 году, подписав контракт до лета 2029 года. Однако в текущем сезоне он пока не появлялся на поле в составе парижан. Последний раз голкипер выходил в стартовом составе в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0) 24 мая. После перехода Джанлуиджи Доннаруммы в «Манчестер Сити» основным вратарём команды стал Люка Шевалье.