Вратарь сборной России Сафонов допустил возвращение на родину

11 октября 2025, 04:49

Вратарь Матвей Сафонов может вернуться в РПЛ

Фото: istockphoto / NiseriN

Голкипер сборной России и ПСЖ Матвей Сафонов намерен рассмотреть любые возможности для продолжения карьеры, в том числе из РФ. Об этом он заявил журналистам после товарищеского матча с командой Ирана.





В интервью футболист поделился своими размышлениями о возможном возвращении в российский чемпионат. По его словам, дальнейшее решение будет зависеть от конкретной ситуации и заинтересованности того или иного клуба. При этом футболист подчеркнул, что не собирается переходить втуда, где будет сидеть на скамейке запасных.



«Что касается „Краснодара“, то сейчас клубу не требуется вратарь, а мне важно получать игровую практику», — подчеркнул Сафонов.