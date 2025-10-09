Экс-футболист Батак оценил работу Станковича в «Спартаке»

09 октября 2025, 11:17

Фото: iStock/Anton Vierietin

Бывший сербский футболист Радослав Батак прокомментировал ситуацию с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем и оценил его работу в Российской Премьер-Лиге. Напомним, красно-белые находятся на шестом месте в турнирной таблице.





Ранее стало известно, что руководство «Спартака» пока не планирует увольнять Станковича, поскольку клуб не нашёл подходящего кандидата на тренерский пост.





«В прошлом году Станкович выглядел отлично, но в последнее время это сильно изменилось. Он пробует вытащить «Спартак» из кризиса и вывести его в лидеры. Хочет вернуть «Спартак» на его настоящие позиции. Если Станкович останется в команде еще на пару недель, это не значит, что его не снимут в ноябре. Если он исправит ситуацию за октябрьскую паузу, его оставят. А если нет, то попрощаются. Шестое место «Спартака» не удовлетворяет никого», — отметил Батак в беседе с Metaratings.ru.