Футболист Неймар снова может оказаться в одной команде с Месси
Бразильский футболист Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Бразильский форвард Неймар может перейти в американский клуб «Интер Майами», сообщает Daily Mail.
Источник отмечает, что представители игрока видят потенциальные выгоды в этом трансфере, хотя официальные переговоры пока не начались.
Если сделка состоится, Неймар снова окажется в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси, с которым он ранее выступал за «Барселону».
Ранее, 25 июля, бразильский «Сантос» объявил о подписании контракта с 33-летним футболистом. Соглашение действует до конца 2025 года с возможностью продления.
