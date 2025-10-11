Достижения.рф

Футболист Неймар снова может оказаться в одной команде с Месси

Бразильский футболист Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Неймар (Фото: Instagram* / @neymarjr)

Бразильский форвард Неймар может перейти в американский клуб «Интер Майами», сообщает Daily Mail.



Источник отмечает, что представители игрока видят потенциальные выгоды в этом трансфере, хотя официальные переговоры пока не начались.

Если сделка состоится, Неймар снова окажется в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси, с которым он ранее выступал за «Барселону».

Ранее, 25 июля, бразильский «Сантос» объявил о подписании контракта с 33-летним футболистом. Соглашение действует до конца 2025 года с возможностью продления.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0