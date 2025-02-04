Российские хоккеисты встретились с Трампом в Белом доме и вручили ему подарки

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Российские хоккеисты «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов посетили Белый дом, где президент США Дональд Трамп чествовал команду из Санрайза — чемпиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2023/24. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.
Игроки подарили Трампу золотую клюшку и свитера с номерами «47» и «45-47», символизирующими его президентские сроки. Бобровский и Куликов, стоявшие в первом ряду во время речи Трампа, в июне 2024 года впервые в карьере выиграли Кубок Стэнли, когда «Флорида» победила «Эдмонтон» в семи матчах.
Сергей Бобровский, 36-летний вратарь, играет за «Пантерз» с 2019 года. Двукратный обладатель «Везина Трофи», он также имеет три медали чемпионатов мира в составе сборной России. Дмитрий Куликов, 34-летний защитник, присоединился к «Флориде» в 2023-м и ранее выступал за восемь клубов НХЛ. Владимир Тарасенко, третий россиянин в команде, не присутствовал на приеме из-за перехода в «Детройт».
Ранее сообщалось, что чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потребовал отставки президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича. Причиной стал конфликт между FIDE и организаторами Freestyle Chess Tour из-за проведения чемпионатов мира.
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Сергей Бобровский, 36-летний вратарь, играет за «Пантерз» с 2019 года. Двукратный обладатель «Везина Трофи», он также имеет три медали чемпионатов мира в составе сборной России. Дмитрий Куликов, 34-летний защитник, присоединился к «Флориде» в 2023-м и ранее выступал за восемь клубов НХЛ. Владимир Тарасенко, третий россиянин в команде, не присутствовал на приеме из-за перехода в «Детройт».
Ранее сообщалось, что чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потребовал отставки президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича. Причиной стал конфликт между FIDE и организаторами Freestyle Chess Tour из-за проведения чемпионатов мира.
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Мария Моисеева