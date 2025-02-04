Экс-защитник КХЛ Щитов оценил влияние Трампа на допуск сборной России

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Несмотря на влияние американского президента Дональда Трампа, нужно время, чтобы российскую сборную допустили до соревнований. Такое мнение журналистам Metaratings.ru выразил экс-защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов.
«Что касается прихода Трампа на должность президента и его возможного влияния, наверное, какое-то время должно пройти. Не всё так быстро решается…» — прокомментировал Щитов.Таким образом спортсмен отреагировал на решение исполкома IIHF о продлении отстранения сборной России до 2026 года.
Россияне отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и пропустили уже три мировых чемпионата. Первенство в 2026 году состоится в швейцарских Цюрихе и Фрибурге.
Ранее сообщалось, у какого спорта нет будущего в России.
Читайте также:
Мокаев прокомментировал поражение Магомедова в бою с Пэйджем
Захаров оценил решение World Aquatics допустить прыгунов России к соревнованиям
Исмаилов рассказал об ожиданиях от боя между Туменовым и Вагаевым
Никита Кротов