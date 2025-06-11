Данил Глебов рассказал, что сказал Карпин после матча с Беларусью
Полузащитник «Динамо» Глебов: когда выдумывали, во втором тайме стало сумбурно
Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов оценил игру национальной команды в матче против Белоруссии.
«Когда мы все правильно делали, то особо трудностей не было, но как начали что-то выдумывать, терять, то пришлось больше бегать, появилась усталость и второй тайм получился чуть-чуть сумбурным», — сказал Глебов в интервью Metaratings.ru.Он также отметил, что главный тренер Валерий Карпин поздравил команду и пожелал всем удачи, а разбор игры будет на следующем сборе.
Напомним, что Россия победила Белоруссию со счетом 4:1, четыре гола забил Ярослав Гладышев.