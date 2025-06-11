Глушаков раскрыл сумму, которую давал за него «Зенит»

11 июня 2025, 17:16

Глушаков рассказал, что «Зенит» дал за него 20 млн евро

Фото: istockphoto/Rost-9D

Петербургский «Зенит» давал за экс-футболиста российской сборной Дениса Глушакова 20 миллионов евро. Об этом спортсмен рассказал в беседе с «РБ Спорт».





Собеседник вспомнил, что за девять миллионов переходил из «Локомотива» в «Спартак». Кроме того, тренер Гус Хиддинк приглашал чемпиона России 2017 года в «Анжи».





«Переподписывая контракт с «Локомотивом», мне отступные подняли с 30 миллионов евро до 60. Это типа «махинация» была, так как в тот момент «Зенит» купил Данни и все боялись, что меня тоже купит. Таким образом, «Локо» перестраховался. А в «Спартаке» отступные были плюс-минус такие же», — прокомментировал собеседник.

