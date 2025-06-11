Тренер Рапопорт оценил перспективы Гладышева после покера в матче с Беларусью

11 июня 2025, 17:05

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил перспективы Гладышева в сборной России

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил перспективы 22-летнего форварда «Динамо» Ярослава Гладышева, отметив его игру за молодежный состав против «Ленинградца», который он тренировал.





Рапопорт считает, что Гладышеву «повезло, что сломался Тюкавин», дав шанс проявить себя. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «РБ Спорт». Он также подчеркнул, что Гладышеву нужно играть чаще, чтобы развиваться.





«У него хорошая база – быстрый, техничный, правильно открывается. Надо все это развивать. Предстоящий сезон будет для него определяющим», — заявил Рапопорт.

